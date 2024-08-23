В Волгоградской области заключенные колонии номер 19 захватили заложников. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, несколько человек пострадали. Представитель Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ заявил, что заложники были захвачены на заседании дисциплинарной комиссии.

СМИ уточняют, что на таких заседаниях обычно рассматриваются дела злостных нарушителей. Telegram-канал SHOT утверждает, что захватившие заложников называют себя членами «Исламского государства»* (запрещенная в России террористическая организация). SHOT отмечает, что в колонии находятся 1230 заключенных.

По данным Telegram-канала, нападавших четверо, а в заложниках могут находиться до пяти сотрудников.

*запрещенная в России террористическая организация.