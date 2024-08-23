«Вагнеровец» получил уголовное дело за кражу флага

В Гатчине на Соборной улице неизвестный сорвал флаг РФ и сбежал с ним, пишет «Фонтанка». Подозреваемого задержали. По данным издания, нарушителем оказался 36-летний боец ЧВК «Вагнер», ранее судимый за кражу и убийство. News.ru

По данным издания, первое преступление он совершил 12 лет назад. В 2015 году мужчину осудили на 11 лет колонии за кражу и убийство. Когда началась специальная военная операция на Украине, он заключил контракт с частной военной компанией и отправился на передовую. Имеет награды. Lenta.ru

Ранее в Оренбургской области суд оставил в силе приговор в отношении осужденного на семь лет колонии строгого режима вагнеровца Руслана Магдиева. Газета.Ru