Некоторым участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы вынесли первый приговор. Газета.Ru

«Рассмотрев материалы, суд назначил наказания в виде лишения свободы на сроки: Атаеву — шесть лет и четыре месяца, Ибрагимову — шесть лет и четыре месяца; Омарасхабову — шесть лет и шесть месяцев, Рамазанову — шесть лет и четыре месяца, Раджабову — по совокупности совершённых преступлений, путём частичного сложения наказаний — девять лет. Отбывать назначенные наказания осужденным надлежит в колониях общего режима», — говорится в сообщении. RT на русском

Все они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки). Раджабов также признан виновным по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Отбывать наказание они будут в колониях общего режима. ТАСС