Восемь человек, в том числе двое россиян, погибли в таиландской провинции Пхукет из-за схода оползня. Об этом сообщает местное издание Khaosod.

Инцидент произошел в районе Карон, неподалеку от храма Ката, одного из самых посещаемых мест в Пхукете. Причиной оползня стал сильный ливень, который шел с ночи 22 августа до утра 23 августа. В результате стихийного бедствия пострадали 250 домохозяйств.

По словам местной жительницы, которой удалось спастись, оползень сошел примерно в 5:00 по местному времени (1:00 мск). Она спала, когда услышала громкий шум и забралась на крышу дома.

Кроме россиян погибли три гражданина Мьянмы и три гражданина Таиланда. Сейчас прибывшие на место спасатели ведут поиски пропавших без вести. Их число не уточняется. Глава МВД государства Анутин Чарнвиракул поручил Департаменту по предупреждению и смягчению последствий стихийных бедствий (DDPM) и местным властям координировать помощь пострадавшим.