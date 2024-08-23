Пьяная мать забыла ребенка в подъезде

В Москве местные жители обнаружили на лестничной площадке 13 этажа в доме на Бескудниковском бульваре коляску с ребенком, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. Выяснилось, что ребенка в подъезде забыла их соседка в состоянии алкогольного опьянения.

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По предварительным данным, ребенка в подъезде оставила его мать, находящаяся в состоянии алкогольного опьянения. <...> Личность женщины установлена. Жизни и здоровью ребенка в настоящее время ничего не угрожает, — рассказали в прокуратуре.

Ранее в Москве женщина оставила новорожденную дочь в подъезде дома. На видео с домофона можно увидеть, что женщина с ребенком на руках сидела на скамейке около подъезда и ждала, когда кто-нибудь откроет дверь. Она зашла вслед за мужчиной, а спустя некоторое время вышла уже без малышки. Ребенка доставили в больницу.

Весной под Омском женщина родила в парке и выбросила ребенка в мусорку. Для поисков матери обнаруженного малыша были проверены более тысячи женщин. Результаты экспертизы одной из них подтвердили причастность к преступлению. Выяснилось, что у женщины уже есть один ребенок — двухлетняя дочь. Заведено уголовное дело.