Работу Керченской паромной переправы приостановили на время устранения последствий удара по парому в порту «Кавказ». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минтранс РФ.

Вечером 22 августа после атаки ВСУ в порту «Кавказ» загорелся и наполовину затонул паром с цистернами топлива. Власти сообщили, что 17 членов экипажа парома были спасены, четверо из них были госпитализированы. Судьба еще одного члена экипажа пока неизвестна.

В пятницу, 23 августа, в Минтрансе заявили, что в порту «Кавказ» ввели особый режим. Керченская паромная переправа временно не функционирует, отметили в министерстве. Грузовики могут воспользоваться альтернативным сухопутным маршрутом в Крым.

ВСУ прокомментировали удар по российскому парому в порту «Кавказ»

Сейчас в порту продолжаются работы по устранению последствий атаки. Морспасслужба занимается ликвидацией разлива нефтепродуктов.