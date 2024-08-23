Бывший вагнеровец выдвинул новую версию крушения самолета Пригожина

Западные спецслужбы могли быть причастны к крушению самолета, на борту которого находился основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Новую версию случившегося накануне первой годовщины катастрофы выдвинул экс-сотрудник ЧВК. Lenta.ru

«О методах их работы, в том числе и о покушениях, об их высоком профессионализме известно многое. Мои знакомые вагнеровцы не исключают, что руководство нашей конторы убрали французы и американцы. Но не собственными руками. Как это могло произойти? Напомню, что в последнее время у нас стали хватать силовиков за госизмену», — высказал мнение бывший вагнеровец. По его словам, Пригожин работал в Африке, Сирии и Донбассе, где «много кому перешел дорогу». Бывший военный отметил, что на Африканском континенте «Вагнер» насолил французам и американцам. News.ru

Ранее экс-вагнеровец раскрыл, как Пригожин относился к смерти. ФедералПресс