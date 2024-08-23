В регионе потолок рухнул в квартире многодетной семьи

Жители Новосибирской области едва не пострадали из-за обрушения потолка в квартире. Об этом сообщает «Вести Новосибирск».

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Инцидент произошел в селе Новокремлевское, на улице Маяковского. В одной из квартир двухэтажного шлакоблочного дома, где проживает многодетная семья, рухнул потолок. В результате никто не пострадал.

По словам сына местной жительницы, в доме уже длительное время не было ремонта. На данный момент наблюдаются проблемы и с подъездом.

«В подъезде потолок тоже провис, ходить страшно», – поделился мужчина.

По словам главы района Евгения Антипова, в квартире многодетной семьи обвалились перекрытия. В администрации оперативно провели заседание комиссии по ЧС, в рамках которого обсудили ремонт помещения.

«Деньги уже выделены, документы оформляются, так что вопрос будет решен», – поделился чиновник.

На данный момент семья временно проживает в предоставленной двухкомнатной квартире.

В доме, где обрушился потолок, другие помещения не пострадали. Вскоре в доме проведут аварийно-восстановительные работы. На данный момент точно неизвестно, почему обрушился потолок. В обстоятельствах предстоит разобраться ответственным органам.