Маньяк «Аккуратный душитель» сознался еще в одном убийстве

Маньяк Владимир Миргород, известный как «Аккуратный душитель», сознался еще в одном убийстве. Это означает, что на его счету — почти 20 человек. Об этом в пятницу, 23 августа, сообщил Telegram-канал Baza.

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Он сознался в убийстве, которое совершил в 2000 году. По его словам, мужчина познакомился с пьяной девушкой возле поликлиники. Маньяк сначала сильно ее избил, а потом задушил. Убитой оказалась 26-летняя Надежда Форис.

Жертвами Миргорода стали более 15 девушек и женщин, а также один подросток. В 2004 году его осудили за изнасилование и грабеж. Тогда правоохранители не знали, что подсудимый — серийный убийца, передает Telegram-канал.

31 мая стало известно, что число жертв серийного убийцы и насильника Владимира Миргорода выросло до 17 человек. Следователям удалось доказать причастность мужчины к убийству 32-летней москвички в апреле 2004 года в районе Ховрино.

Маньяка Ивана Продана, который получил прозвище Домодедовский упырь, могут объявить в федеральный розыск. Он вышел на свободу в апреле этого года и не встал на учет в отделе МВД по месту проживания. Что известно о Домодедовском упыре, который в 90-х держал в страхе россиян, — в материале «Вечерней Москвы».