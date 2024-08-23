Площадь пожара, возникшего после атаки Вооруженных сил Украины на паром с топливом в порту Кавказ в Краснодарском крае, составляет 500 кв. м. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

"Площадь пожара составляет 500 кв. м, в настоящее время он локализован. Тушение продолжается", - сказал собеседник агентства.

По его словам, сразу после атаки 87 человек - персонал порта - были эвакуированы, пострадавших среди них нет.

Атакованный ВСУ паром в порту «Кавказ» затонул