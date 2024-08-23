Площадь пожара после атаки ВСУ на паром в порту Кавказ составляет 500 кв. м
Площадь пожара, возникшего после атаки Вооруженных сил Украины на паром с топливом в порту Кавказ в Краснодарском крае, составляет 500 кв. м. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.
"Площадь пожара составляет 500 кв. м, в настоящее время он локализован. Тушение продолжается", - сказал собеседник агентства.
По его словам, сразу после атаки 87 человек - персонал порта - были эвакуированы, пострадавших среди них нет.
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"Судьба одного человека продолжает оставаться неизвестной, ведутся поисково-спасательные работы", - добавили ТАСС в оперативных службах.