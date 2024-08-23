Выжившие после крушения яхты у берегов Сицилии рассказали о пережитом

Выжившие после шторма, в результате которого у берегов Сицилии затонула суперяхта, рассказали о пережитом кошмаре одному из врачей, прибывшему к ним на помощь. Они утверждают, что 60-метровому кораблю потребовалось всего несколько минут, чтобы полностью затонуть.

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Доктор Фабио Дженко, глава службы неотложной медицинской помощи города Палермо, сообщил NBC News, что он прибыл в приморскую деревню Портичелло до рассвета в понедельник, примерно через час после того, как судно Bayesian стоимостью 40 миллионов долларов затонуло в результате сильного и внезапного шторма.

Когда Дженко прибыл к месту крушения, он увидел сцены паники и отчаяния.

"К сожалению, мы привыкли к таким паническим сценам, потому что знаем о кораблекрушениях, которые случаются на Лампедузе", - сказал Дженко, имея в виду остров к юго-западу от Сицилии, где часто находят обломки лодок, перевозивших мигрантов по морю из Северной Африки в Италию.

Из 22 человек, находившихся на борту Bayesian, 15 выжили. Несмотря на штормовые условия и темноту, они смогли забраться в спасательную шлюпку, прежде чем их спасли находившаяся неподалеку команда парусной лодки. Члены экипажа пока не сделали публичных заявлений, хотя некоторые из них были опрошены следователями.

"Они сказали мне, что было темно, когда яхта резко поднялась, а затем пошла ко дну", - сказал Дженко, пересказывая то, что испытали выжившие. "Все предметы падали на них. Поэтому я сразу же убедился, задавая им вопросы, есть ли у них какие-либо внутренние повреждения", - продолжил врач, предположив, что, по всей видимости, у них были считанные минуты, чтобы покинуть тонущий корабль.

"Они рассказали, что внезапно оказались в воде, даже не понимая, как это произошло, - сказал он. - И что все это, похоже, длилось от 3 до 5 минут".

Он добавил: один из его коллег, прибывших на место происшествия раньше него, изначально думал, что выжили только три человека, но береговая охрана сообщила, что есть и другие спасшиеся с тонущей яхты. Сразу были вызваны дополнительные службы экстренной помощи.

Шестеро пассажиров были объявлены пропавшими без вести в понедельник, а к четвергу тела пятерых были извлечены из-под обломков судна на глубине около 60 метров под водой. Среди выживших - Анджела Бакарес, жена британского технологического магната Майка Линча, тело которого было обнаружено в четверг.

Еще одной выжившей оказалась 35-летняя Шарлотта Эмсли. Она рассказала итальянскому информационному агентству ANSA, что на мгновение потеряла из рук свою годовалую дочь Софию, которая находилась в воде, но ей удалось вытащить ее и удерживать над волнами, пока не надулась спасательная шлюпка и их не вытащили в безопасное место.

Тем временем Карстен Борнер, голландский капитан яхты Sir Robert Baden Powell, стоявшей на якоре недалеко от места крушения, сообщил, что он видел грозу, начавшуюся около 4 часов утра по местному времени в понедельник, за которой последовало нечто похожее на водяной смерч - разновидность торнадо, которая образуется над водой. Международный центр исследований водяных смерчей сообщил, что в понедельник, в день затопления судна Bayesian, у берегов Италии наблюдался "выброс водяного смерча".

"Я включил двигатель и сделал маневры, чтобы не столкнуться с Bayesian, который стоял на якоре примерно в 100 метрах от нас, - сказал Борнер. - Затем судно внезапно исчезло. Потом ветер стих, мы оглянулись и увидели красную сигнальную ракету".

Борнер сказал, что увидел спасательную лодку с людьми на ней. Члены экипажа его яхты оказывали первую помощь выжившим.

На кадрах видео, появившихся во вторник, видно, как 80-метровая мачта яхты, которая считалась одной из самых высоких алюминиевых парусных мачт в мире, под воздействием шторма наклоняется в сторону, а затем исчезает под водой. Джованни Костантино, генеральный директор The Italian Sea Group, которой принадлежит Perini Navi, построившая Bayesian, сообщил Sky News, что никаких недостатков в конструкции или строительстве яхты не было. Он сказал, что их структура и киль делают такие лодки "непотопляемыми телами". В интервью итальянской газете Corriere della Sera он снял с себя ответственность, возложив вину на действия экипажа.