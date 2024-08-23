В Москве подожгли железнодорожный пост

Пожар произошел на посту секционирования контактной сети железнодорожной станции «Молжаниново» в Москве. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы, инцидент не повлиял на движение поездов.

Собеседник уточнил, что загорелся пост секционирования вдоль второго пути. Горели два ящика на площади в 10 квадратных метров. Никто не пострадал. По словам источника, причина возгорания устанавливается, а помочь в этом могут камеры видеонаблюдения.

Как сообщает Telegram-канал Baza, речь может идти о поджоге. Неизвестные забросили в здание бутылки с зажигательной смесью, выкрутив вентиляционные решетки. На месте работало несколько пожарных расчетов, однако пост якобы выгорел полностью. Он использовался для перераспределения электроэнергии между соседними участками в зависимости от текущей нагрузки.

На месте происшествия полицейские нашли бутылку с горючей жидкостью. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.