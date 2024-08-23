Мужчина украл телефон у пассажира столичного метро, когда тот задремал на лавочке на станции «Мневники». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

«На станции «Мневники» 44-летний гость столицы похитил у уснувшего пассажира телефон. Преступление попало в зоркий объектив видеокамеры наблюдения столичного метро, поэтому личность злоумышленника установить не составило труда. Украденный телефон стоимостью 5 тыс. руб. он планировал продать и на момент задержания уже вытащил из него SIM-карту», – говорится в сообщении.

Отмечается, что привлечение фигуранта к уголовной ответственности за кражу (ст. 158 УК РФ) на контроле в прокуратуре Московского метрополитена.