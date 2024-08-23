Вооруженные силы Украины (ВСУ) повторно пытались атаковать нефтебазу в Пролетарске Ростовской области, которую не могут потушить шестые сутки после прошлой атаки. Об этом сообщает Shot в Telegram-канале.

По его информации, прилет по объекту был зафиксирован около пяти часов утра по местному времени (совпадает с московским). Никто, предварительно, не пострадал.

ВСУ, согласно данным канала, хотят, чтобы огонь в Пролетарске распространился на цистерны с керосином. В этом случае площадь пожара может сильно увеличится, однако пока возгорания не произошло. Официально власти ситуацию не комментировали.

Пожар в Пролетарске начался после падения обломков БПЛА утром 18 августа. В Пролетарске для ликвидации последствий происшествия ввели режим ЧС. Угроза распространения огня на жилые дома и соседние объекты отсутствует, заверили власти.

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По последним данным, при пожаре на нефтебазе пострадали 47 человек, 15 из которых госпитализировали. Пожарные уже частично ликвидировали возгорание шести резервуаров с топливом, борьба с огнем продолжается.