На ЗАЭС отключилась высоковольтная линия энергоснабжения "Ферросплавная-1"

Высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ "Ферросплавная-1" отключена на Запорожской АЭС (ЗАЭС) действием автоматики. Об этом сообщается в Telegram-канале станции.

"На Запорожской АЭС 23 августа 2024 года действием автоматики отключена высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ "Ферросплавная -1". Собственные нужды АЭС запитаны от линии 750 кВ "Днепровская", - говорится в сообщении.

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На станции не зафиксировано нарушений пределов и условий безопасности, персонал готов к реагированию.

"Радиационный фон на станции и прилегающей территории без изменений и находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков и не превышает естественных фоновых природных значений", - добавили на ЗАЭС.

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре и включает шесть энергоблоков суммарной мощностью 6 ГВт. Это самая крупная атомная станция в Европе. В настоящий момент все блоки Запорожской АЭС остановлены и находятся в состоянии "холодный останов".