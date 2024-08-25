Площадь лесных пожаров в Бурятии сократилась более чем на 100 га

Общая площадь лесных пожаров в Республике Бурятия сократилась за сутки на 104,3 га - с 809,3 га до 705 га. Об этом сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.

"На утро 25 августа в республике действует семь лесных пожаров: в Баунтовском эвенкийском, Курумканском и Северо-Байкальском районах. Площадь действующих лесных пожаров в настоящее время на территории республики составляет 705 га. За прошедшие сутки в республике новых возгораний не зарегистрировано", - говорится в сообщении.

Согласно данным на утро 24 августа, на территории республики площадь действующих пожаров составляла 809,3 га.

Уточняется, за прошедшие сутки ликвидировано четыре возгорания: в Баргузинском, Курумканском и Северо-Байкальском районах. Всего с огнем в лесах Бурятии сражаются более 120 человек, задействовано 12 единиц лесопожарной техники. Угрозы населенным пунктам нет.