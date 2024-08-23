В Аризоне задержали мужчину, который угрожал убить Трампа

Полиция штата Аризона в четверг задержала мужчину, который угрожал убить бывшего американского лидера и кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа.

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"Этот человек был взят под стражу в округе Кочис без каких-либо инцидентов", - говорится в заявлении местного шерифа.

66-летний Рональд Ли Сивруд был задержан в четверг в 14:30 по местному времени (00:30 мск 23 августа). Ему еще не предъявлены какие-либо обвинения.

Как отмечает телекомпания CNN со ссылкой на представителя местной полиции, за последние несколько недель Сивруд опубликовал в социальных сетях несколько сообщений, в которых угрожал убить Трампа. В каких именно соцсетях были сделаны публикации, не уточняется.

Трамп прибыл в Кочис в четверг. Он выступал там перед сторонниками с речью о миграционном кризисе.