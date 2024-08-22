Спасатели вывели десятки туристов из очага пожара на Домбае

Спасатели МЧС РФ вывели 193 человека, из которых 43 ребенка, из лесного пожара в Домбае, им организован ночлег в районе озера Туманлы-Кель. Об этом пишет РИА «Новости».

В настоящее время экстренные службы занимаются тушением огня. Площадь возгорания составляет около 5 га. Пожар имеет низовой характер, происходит горения хвойного насаждения, валежника, сухостоя. К работе привлечены 64 специалиста и 12 единиц спецтехники.

«Спасатели МЧС России организовывают ночлег в районе озера Туманлы-Кель. Сотрудники ведомства прорабатывают пути эвакуации на перевал Клухор в случае ухудшения обстановки», — пояснили в ведомстве.

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов уточнил, что в общей сложности из зоны возгорания были эвакуированы 230 человек. Он отметил, что для эвакуированных организовано все необходимое. В частности, им раздали воду и сухпайки.

По его словам, в операции участвуют члены республиканского штаба по ЧС, спасатели МЧС, сотрудники Погрануправления республики, а также дорожные и аварийные спасательные службы.

Темрезов заметил, что если завтрашняя погода и видимость из-за дыма будут располагать, люди будут вывезены вертолетами. Он добавил, что специалисты готовят и другие пути эвакуации.

Ранее сообщалось, что МЧС вывело семь туристов из Гоначхирского ущелья в район озера Туманлы-Кель, где нет задымления.