На севере Москвы обнаружили труп мужчины в иномарке

Полиция Москвы обнаружила тело мужчины в автомобиле Merсedes, который был припаркован на северо-востоке столицы. Об этом сообщают «Известия».

Отмечается, что автомобиль стоял в одном из дворов в районе Отрадное, при этом машина была заперта. После вскрытия в салоне также была найдена записка, содержание которой не раскрывается.

В данный момент полиция устанавливает личность мужчины. Причина смерти пока не установлена, но следователи не исключают, что мужчина покончил жизнь самоубийством.

Ранее покончила с собой жительница Москвы, которая выступала с Дианой Гурцкая.