В деле доцента РУДН появилось пять новых фигурантов
Тверской суд Москвы арестовал трех фигурантов дела доцента РУДН о незаконной миграции, двух других обвиняемых суд отправил под домашний арест. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
"Стацкому, Аджайи и Фашакину суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 8 ноября. Андрееву и Стацкому суд постановил избрать меру пресечения в виде домашнего ареста, также до 8 ноября. Все фигуранты проходят по делу о незаконной миграции" - сообщили в пресс-службе.