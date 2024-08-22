В деле доцента РУДН появилось пять новых фигурантов

Тверской суд Москвы арестовал трех фигурантов дела доцента РУДН о незаконной миграции, двух других обвиняемых суд отправил под домашний арест. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

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