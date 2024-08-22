Во Льгове после атаки ВСУ повреждены жилые дома

Объекты инфраструктуры и жилые дома в городе Льгове Курской области повреждены в результате атаки Вооруженных сил Украины. Пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале глава города Алексей Клемешов.

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"В результате сегодняшнего обстрела получили повреждения жилые дома и другие объекты инфраструктуры. <...> К счастью, погибших и раненых среди жителей города нет", - написал он.

Глава Льгова добавил, что 23 августа комиссия городской администрации начнет работу по уточнению объема нанесенного ущерба.

Ранее Клемешов сообщал, что в районе плодосовхоза зафиксированы прилеты снарядов с кассетными боеприпасами. Глава города также не рекомендовал выехавшим из Льгова жителям возвращаться до стабилизации оперативной обстановки.