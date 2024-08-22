Спасены 17 членов экипажа затонувшего в порту «Кавказ» парома

Сотрудники экстренных служб спасли 17 членов экипажа железнодорожного парома, затонувшего в результате атаки ВСУ, рассказал в своем Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Инцидент произошел в четверг, 22 августа, у причала в порту «Кавказ». Под удар ВСУ попал паром, перевозивший 30 цистерн с топливом. На судне возник пожар, затем оно затонуло.

«Четырех членов экипажа, оказавшихся за бортом, спасли. Сейчас главная задача — спасти остальных людей из команды парома», — отметил Кондратьев.

Губернатор отметил, что следует также принять исчерпывающие меры для устранения последствий с тем, чтобы не допустить экологического вреда акватории моря.

«На данный момент [20:31 мск] спасены 17 членов экипажа. Операция по спасению остальных продолжается — необходимо найти еще двух человек. Благодарен экстренным специальным службам за оперативность при проведении поисково-спасательных работ», — уточнил позже глава региона.

Кондратьев заметил, что на месте ЧП установлены боновые заграждения, чтобы не допустить распространения топлива. Поверхность воды, добавил он, обработана сорбентом.