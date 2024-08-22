На Урале поймали сбежавшего из колонии преступника

В Свердловской области задержали заключенного Андрея Ефремова, сбежавшего из колонии-поселения при ИК-63 в Ивделе. Об этом пишет портал E1.ru.

По данным портала, Ефремов отбывает наказание по уголовной статье. По какой именно, не раскрывается. Всего он был судим семь раз, в том числе за кражи.

В пресс-службе ГУФСИН региона пояснили, что осужденный-поселенец был обнаружен и задержан в 100 км от Ивделя, в поселке Старая Сама Ивдельского городского округа на мосту через реку Сосьва.

Розыском беглеца занимались сотрудники ИК-63, а также ИК-3 из Краснотурьинска.

При задержании преступник сопротивления не оказывал, уточнили в ГУФСИН.

В ведомстве напомнили, что колония-поселение — это неохраняемый объект, где осужденные могут иметь наличные деньги, ходить в гражданской одежде.

Напомним, что о побеге Ефремова стало известно рано утром в четверг, 22 августа. В ориентировке на него указывалось, что у мужчины много татуировок: на левой кисти буква «А» и пять точек, на указательном пальце жирный крест, на мизинце доллар, на среднем пальце перстень, на левом предплечье черный узор.