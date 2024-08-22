Суд арестовал преподавателя РУДН по делу об организации фиктивных браков

Тверской суд Москвы отправила под стражу доцента РУДН Оввигхо Экпободо по обвинению в организации фиктивных браков, ВНЖ, РВП и гостевых виз гражданам Нигерии.

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Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

«Удовлетворено ходатайство... об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении доцента РУДН Экпободо Оввигхо Раймонда», — сказал собеседник агентства.

Уточняется, что он был арестован до 8 ноября.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали преподавателя РУДН с кафедры инновационного менеджмента в отраслях промышленности. При этом причина задержания не называлась.