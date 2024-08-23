По делу преподавателя РУДН арестовали еще пять фигурантов

Еще пятерым фигурантам дела доцента РУДН Экпободо Оввигхо Раймонду о незаконной миграции избрали меру пресечения, передает пресс-служба судов общей юрисдикции. Двух обвиняемых отправили под домашний арест, еще трех заключили под стражу за преступление, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (Организация незаконной миграции).

Стацкому, Аджайи и Фашакину суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 8 ноября. Андрееву и Стацкому суд постановил избрать меру пресечения в виде домашнего ареста, также до 8 ноября. Все фигуранты проходят по делу о незаконной миграции, — говорится в сообщении.

Ранее Экпободо Оввигхо Раймонду отправили в СИЗО за организацию незаконной миграции нигерийцев на территорию России. Доцента арестовали на срок два месяца, до 8 ноября 2024 года. Преподаватель вместе с сообщниками искал иностранцев и россиян, готовых за деньги зарегистрировать фиктивный брак. Это помогало гражданам из зарубежья оформлять РВП, ВНЖ и гостевые визы.

До этого представители РУДН обратили внимание, что доцент, задержанный в Москве за незаконную миграцию иностранцев, работает на кафедре инновационного менеджмента в отраслях промышленности. Арест педагога не был связан с его деятельностью в вузе.