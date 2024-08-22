$91.29-0.40101.62-0.33
Почта

Атакованный ВСУ паром в порту «Кавказ» затонул

Железнодорожный паром, который подвергся атаке ВСУ в порту «Кавказ» на Кубани, затонул у причала. Об этом пишет РИА «Новости».

Атакованный ВСУ паром в порту «Кавказ» затонул
© РИА Новости

В оперштабе Кубани пояснили, что очагов возгорания на территории самого порта нет.

Информация о числе членов экипажа парома, возможных погибших, пострадавших уточняется.

Глава района Кубани рассказал о грузе на атакованном ВСУ пароме

Ранее глава Темрюкского района Краснодарского края Федор Бабенков сообщил, что на борту парома находились 30 цистерн с топливом.

Происшествия
Горячая новость
39