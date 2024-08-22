Глава района Кубани рассказал о грузе на атакованном ВСУ пароме
На железнодорожном пароме, который подвергся украинской атаке в порту Кавказ на Кубани, находились 30 цистерн с топливом, рассказал в своем Telegram-канале глава Темрюкского района Краснодарского края Федор Бабенков.
Чиновник отметил, что инцидент произошел в четверг, 22 августа, в 16:30.
По его данным, на месте работает 12 пожарных расчетов, 3 бригады ССМП, спасатели АСС Темрюкского района, спасатели «Кубань СПАС».
В оперштабе Кубани пояснили, что происшествию в порту присвоен ранг пожара №3. К месту ЧП направлен пожарный поезд.
На пароме находились пять человек, их судьба выясняется.
ВСУ атаковали железнодорожный паром в порту «Кавказ»
В Минтопэнерго РФ подчеркнули, что Крым и Севастополь полностью обеспечены бензином и дизельным топливом. В ведомстве добавили, что поставки топлива на полуостров диверсифицированы, инцидент с паромом не приведет к проблемам с энергоресурсами.