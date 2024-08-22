На Домбае туристы попали в ловушку из-за лесного пожара

На Домбае застряла группа из семи туристов
Группа из семи туристов застряла в ущелье Гоначхир на Домбае из-за сильного лесного пожара. На поиски людей отправлены 40 специалистов экстренных ведомств, пишет Telegram-канал Mash.
По данным канала, работа спасателей осложняется густым дымом.
Ранее сообщалось, что в горном ущелье Гоначхир в Карачаевском районе Карачаево-Черкесии обнаружен очаг лесного пожара площадью около 0,5 га.
Пожар имеет низовой характер, горят хвойные насаждения, валежник и сухостой. К ликвидации огня привлечены 39 человек и 12 единиц спецтехники.