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На Домбае застряла группа из семи туристов

Группа из семи туристов застряла в ущелье Гоначхир на Домбае из-за сильного лесного пожара. На поиски людей отправлены 40 специалистов экстренных ведомств, пишет Telegram-канал Mash.

На Домбае туристы попали в ловушку из-за лесного пожара
© РИА Новости

По данным канала, работа спасателей осложняется густым дымом.

Ранее сообщалось, что в горном ущелье Гоначхир в Карачаевском районе Карачаево-Черкесии обнаружен очаг лесного пожара площадью около 0,5 га.

Пожар имеет низовой характер, горят хвойные насаждения, валежник и сухостой. К ликвидации огня привлечены 39 человек и 12 единиц спецтехники.

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