Пьяная пассажирка устроила дебош в поезде Москва - Воронеж

Пассажирка поезда, следовавшего из Москвы в Воронеж, устроила дебош, затем напала на сотрудницу Юго-Восточного ЛУ МВД РФ. Об этом пишет портал «Блокнот Воронеж».

По данным портала, пьяная женщина отказалась оплачивать счет в вагоне-ресторане, вышла на платформу, где выкрикивала ругательства и «вела себя неуважительно по отношению к окружающим».

Правоохранитель обратила внимание на поведение пассажирки, попросила успокоиться и проследовать с ней в отделение для составления протокола об административном нарушении.

Дебоширка не только категорически отказалась выполнить требование сотрудницы полиции, но и напала на нее, схватила за горло и пыталась ударить.

Стражи порядка остановили хулиганку, доставили в отделение. Против нее возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ.