СМИ: Москвичку в розыске задержали сразу после рождения тройни в роддоме

Москвичку, которая находится в федеральном розыске за кражу, задержали в больнице сразу после рождения тройни. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

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По данным СМИ, 38-летняя женщина попала в перинатальный центр, где родила троих младенцев. Москвичка не состояла на учете по беременности, а в медучреждение приехала без документов. Заподозривший неладное врач сразу же связался с правоохранительными органами.

Приехавшие на место полицейские установили, что роженица находится в розыске еще с прошлого года по делу о краже.

Женщина также было судима за грабеж. Сейчас в деле разбираются правоохранители, а незадачливая мать находится под подпиской о невыезде, говорится в публикации.

В июле следователи задержали 51-летнего жителя Коломны, подозреваемого в убийстве мужчины в 2004 году. Между несколькими мужчинами разгорелась перепалка, переросшая в драку. Мужчина утонул, его тело обнаружили через несколько месяцев.

Кроме того, следователи раскрыли убийство мужчины, совершенное в центре Москвы 11 лет назад.