Ряд городов Крыма частично остались без света

В Крыму в ряде населенных пунктов произошло частичное отключение электроснабжения, рассказал в своем Telegram-канале первый заместитель министра топлива и энергетики республики Владимир Воронкин.

Чиновник отметил, что причиной послужило технологическое нарушение в сетях ГУП РК «Крымэнерго». Он добавил, что обесточенными оказались 66 трансформаторных подстанций.

Воронкин уточнил, что свет пропал в некоторых домах в городах Алушта и Саки, а также в селах Солнечная долина, Прибрежное и Миндальное, расположенных в городском округе Судак. Без электроснабжения остались 7163 человека.

Аварийные бригады приступили к восстановительным работам, резюмировал первый замминистра.

Напомним, что 20 августа, из-за технологического нарушения в сетях «Крымэнерго», было обесточено 26 подстанций, без света были 8 тыс. человек.