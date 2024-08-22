Четверо россиян вывезли мужчину в лес из-за долга в миллион рублей

На Кубани четверо жителей Новороссийска вывезли мужчину в лес из-за долга в один миллион рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По данным правоохранителей, один из злоумышленников решал финансовый вопрос с потерпевший в течение нескольких лет. В какой-то момент мужчина решил вернуть свои деньги. Он договорился с тремя знакомыми. Вместе они завысили требуемую с должника сумму. Они вывезли пострадавшего в лес, избили и угрожая ножом потребовали 1,7 миллиона рублей.

Все четверо были задержаны в Новороссийске. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье 163 УК РФ («Вымогательство»). Все материалы переданы в суд. Фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержан 20-летний мужчина, который выстрелил знакомому в спину из-за его долгов.