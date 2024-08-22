Пожарный поезд направили в порт «Кавказ»

Пожарный поезд направлен в порт «Кавказ» для тушения цистерн после атаки ВСУ
Пожарный поезд направлен в порт "Кавказ" для тушения горящих цистерн с горюче-смазочными материалами после ракетной атаки ВСУ.
Об этом РИА Новости сообщили в экстренных службах.
Ранее региональный оперативный штаб Кубани заявил, что украинские войска атаковали железнодорожный паром с топливными цистернами в порту "Кавказ".
ВСУ атаковали железнодорожный паром в порту «Кавказ»
До этого «Военная хроника» указывала, что замечена «куча американских разведывательных самолётов над Чёрным морем и у Крыма».