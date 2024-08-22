Пожарный поезд направили в порт «Кавказ»

Пожарный поезд направлен в порт "Кавказ" для тушения горящих цистерн с горюче-смазочными материалами после ракетной атаки ВСУ.

Об этом РИА Новости сообщили в экстренных службах.

Ранее региональный оперативный штаб Кубани заявил, что украинские войска атаковали железнодорожный паром с топливными цистернами в порту "Кавказ".

ВСУ атаковали железнодорожный паром в порту «Кавказ»

До этого «Военная хроника» указывала, что замечена «куча американских разведывательных самолётов над Чёрным морем и у Крыма».