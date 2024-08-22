Хулиганы дважды выстрелили во владельца антикафе в Петербурге

Трое пьяных хулиганов напали на владельца антикафе «Фронтир» в Адмиралтейском районе Петербурга. Мужчина получил травму предплечья, пишет «Фонтанка».

Инцидент произошел в антикафе в Большом Казачьем переулке. Трое молодых людей забронировали места в заведении, приехали на такси. Администратор, он же владелец, заявил им, что политика заведения включает запрет на алкоголь и пребывание в зале в состоянии любого опьянения.

Дебоширы попытались доказать, что вполне в состоянии сидеть за столиком, играть в настольные игры. Но их попытки оказались безуспешными — 21-летний мужчина выпроводил гостей.

Затем решил проверить, насколько далеко нежеланные гости ушли и вышел на улицу, где получил струю из баллончика в лицо. Далее за кадром прозвучали два выстрела. Одна пуля задела владельца кафе по касательной, во второй раз стрелявший промахнулся.

Пострадавший обратился в травматологический пункт с ушибами мягких тканей левого предплечья и гиперчувствительностью обоих глаз. После оказания помощи его отпустили в удовлетворительном состоянии.

В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Нападавших ищут.