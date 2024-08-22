Адвокат рассказал о попытке помешать полковнику Захарченко заключить контракт с Минобороны

Почти год бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко, осужденный за коррупцию, не может заключить с Минобороны контракт на прохождение службы в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщила его адвокат Валерия Туникова в Telegram-канале.

По данным защиты экс-силовика, на прошлой неделе в мордовскую колонию (ИК-5) приезжали представители московского единого пункта отбора на контрактную службу Армии России. В помещении столовой они встречались с кандидатами на заключение контракта из числа осужденных во время обеденного перерыва.

В это же время Захарченко был вызван в помещение штаба, где его продержали до самого отъезда военных, поэтому он не смог с ними встретиться.

«Казалось бы, лейтенант запаса с боевым опытом не в санаторий просится, да и ничем не хуже других заключенных, без лишних бюрократических проволочек отправившихся на фронт», — рассказала Туникова.

При этом она связывалась с управлением ФСИН по республике Мордовия, где ей ответили, что «никаких препятствий для отборочных мероприятий в отношении Захарченко не чинится, военные должны просто приехать в колонию, запросить Захарченко и провести с ним все регламентированные процедуры».

Адвокат также привела ответы из Минобороны России на свои запросы относительно возможности военной службы для экс-полицейского. В военном ведомстве сообщили защите о распоряжении нижестоящим военным органам провести с Захарченко мероприятия по отбору на военную службу. Военный комиссариат республики Мордовия указал, что его фамилия отсутствует в ежемесячно подаваемых колонией списках желающих заключить контракт.

Туникова надеется, что ситуация изменится после обращения экс-полковника президенту России Владимиру Путину и его перестанут упорно «прятать».