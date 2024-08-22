Российские пилоты сообщили о неизвестных объектах в небе

Пилоты самолета «Уральских авиалиний», следовавшего из Санкт-Петербурга в Сочи, передали информацию, что заметили в небе неизвестные объекты. Об этом сообщает Telegram-канал Aviaincident.

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По данным канала, речь идет о рейсе SVR181, который совершал полет 20 августа. Экипаж, проходя участок в районе города Чудово в Новгородской области доложил, что «наблюдает связку из десяти шаров ниже зоны полета». В сообщении говорится, что пилоты также оповестили об объектах силы противовоздушной обороны.

До этого у самолета, летевшего из Уфы в Москву, во время полета растрескалась часть лобового стекла. Несмотря на произошедшее, пилоты приняли решение продолжить полет. В итоге рейс благополучно приземлился в столичном аэропорту Внуково.