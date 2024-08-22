Миллиардера и экс-депутата Дмитрия Володина задержали по подозрению в даче взятки

В Нижнем Новгороде по подозрению в даче взятки задержали миллиардера, мецената и экс-депутата Дмитрия Володина. Об этом со ссылкой на источник в силовом ведомстве сообщает агентство «Говорит Нижний».

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По информации агентства, инцидент произошел 21 августа. Предпринимателя задержали по подозрению в даче взятки сотруднику Росреестра, сообщил источник.

Сотрудники правоохранительных органов всю ночь проводили обыски по делу. Прочие детали и обстоятельства не уточняются.

Сообщается, что Володин был депутатом регионального отделения «Справедливая Россия». Он владеет более, чем десятью компаниями в стране.

До этого стало известно, что нижегородского бизнесмена, укравшего бюджетные деньги при вывозе мусора, будут судить. Он незаконно получил более 390 тысяч рублей.