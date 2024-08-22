В Подмосковье полиция задержала серийного вора

В подмосковных Химках полиция задержала жителя Кирова за попытку ограбления магазина. Выяснилось, что мужчина был неоднократно судим за кражу, заявили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

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Все произошло на проспекте Мира. Ночью грабитель разбил стеклянные двери тротуарной плиткой и забрался в здание магазина. Он попытался вынести из помещения продукты, сигареты и алкоголь, однако на выходе был пойман сотрудниками полиции.

При допросе оказалось, что 35-летний злоумышленник уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления. Возбуждено уголовное дело, мужчину поместили под стражу.

Ранее в московских Хамовниках полиция задержала обвиняемого в нападении с ножом на охранника и автомобилиста. 38-летнему москвичу избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.