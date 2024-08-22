Пьяный мужчина изнасиловал друга до смерти

В Смоленске суд приговорил местного жителя к 10 годам колонии строгого режима за побои и изнасилование приятеля, сообщает Readovka со ссылкой на материалы дела. После надругательства пострадавший скончался от полученных травм.

Он, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в доме потерпевшего, причинил последнему телесные повреждения разной степени тяжести, исключив его возможность к сопротивлению, а затем совершил действия сексуального характера с применением насилия, повлекшего тяжкий вред здоровью, а в последующем наступление его смерти по неосторожности, — говорится в материалах дела.

Ранее сообщалось, что в городе Петропавловске-Камчатском под стражу заключили 36-летнего мужчину, подозреваемого в избиении и изнасиловании 44-летней знакомой. Преступление произошло в одном из городских общежитий. Подозреваемый был пьян в момент покушения.

До этого жителю Бурятии вынесли приговор за то, что тот изнасиловал и убил бывшую жену. Мужчину приговорили к 30 годам лишения свободы в колонии строгого режима. По данным издания, также мужчину обвинили в уничтожении официального документа. Житель Бурятии приехал в село Хоринск, где жила его бывшая жена после развода. Он встретился с ней около поликлиники и, угрожая ножом, отвел в заброшенный дом и изнасиловал.