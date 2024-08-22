К фигурантам дела о взятке главному кадровику Минобороны не могут попасть в СИЗО

Адвокаты Левы Мартиросяна, одного из фигурантов по делу против бывшего главного кадровика Министерства обороны России Юрия Кузнецова, пожаловались на невозможность попасть к нему в СИЗО из-за огромной очереди. Об этом сообщает Московский комсомолец (МК).

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По словам правозащитников, они не могут увидеть его, чтобы согласовать позицию и подготовить к предстоящему допросу.

Михаил Карапетян, адвокат Мартиросяна, рассказал, что две недели безуспешно пытается пройти в СИЗО, и расценивает это как препятствие оказанию юридической помощи.

10 июля Мартиросяну продлили арест до 12 октября.

По данным Следственного комитета, Кузнецова подозревают в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, в 2021-2023 годах Кузнецов, будучи начальником управления Генштаба Вооруженных сил РФ, получил взятку от коммерческих структур. Взамен он обещал помогать им.