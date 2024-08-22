Глава компании, построившей утонувшую в Италии суперъяхту, назвал причину крушения

К крушению суперъяхты Bayesian у берегов Италии, в котором погиб британский мультимиллиардер Майкл Линч, привел ряд ошибок, совершенных экипажем и пассажирами. С таким заявлением в четверг, 22 августа, выступил глава компании The Italian Sea Group, которая построила судно, Джованни Костантино.

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По словам предпринимателя, шторм, который налетел на яхту, не представлял для нее «никакого риска». Также он убежден, что построенное его компанией судно осталось бы на плаву, если бы были приняты все необходимые меры предосторожности. Слова Костантино приводит ТАСС.

Днем ранее спасатели обнаружили тела британского мультимиллионера Майкла Линча и его дочери Ханны внутри затонувшей у берега итальянской Сицилии суперъяхты.

По мнению спасателей, шестеро пропавших без вести после крушения не успели выбраться. В ответ на вопрос, насколько вероятно, что пропавшие живы, представитель береговой охраны Винченцо Дзагаролу заявил: «Никогда не говори никогда».

Кораблекрушение, о котором идет речь, произошло 19 августа в результате шторма у берегов Палермо в Италии. На борту яхты находились 22 человека. Судно отплыло из порта Портичелло в море накануне вечером и встало недалеко от берега. Что известно о пострадавших и какие прогнозы дают спасатели — в материале «Вечерней Москвы».