Опознаны пятеро погибших в крушении суперъяхты в Италии

Эксперты итальянской службы береговой охраны опознали тела пяти пассажиров, поднятые с затонувшей у берегов Италии суперъяхты Bayesian, сообщил канал Sky News.

Как говорится в сообщении, эксперты подтвердили, что в результате крушения парусного судна погибли британский миллионер в сфере высоких технологий Майкл Линч, 59-летний юрист британской фирмы Clifford Chance Крис Морвилло и его 57-летняя супруга Неда, председатель совета директоров мире Morgan Stanley International Джонатан Блумер и его супруга Джуди, передает ТАСС. Таким образом, пропавшей без вести пока остается лишь 18-летняя дочь Линча Ханна.

Ранее СМИ сообщали, что британский бизнесмен Майкл Линч и его дочь Ханна погибли при крушении яхты у берегов Сицилии.