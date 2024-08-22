В Москве ребенок сжег пять легковых автомобилей и микроавтобус

В московском Солнцево ребенок из шалости сжег пять легковых автомобилей и микроавтобус. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В одном из дворов столичного района соседи заметили школьника, играющего со спичками. Из-за неосторожного обращения с огнем загорелись находящиеся рядом строительные отходы. Пламя разошлось на участке в 100 квадратных метров, после чего перекинулось на ближайшую автомобильную стоянку.

Огонь повредил пять легковых авто и микроавтобус. Местные жители попытались оперативно потушить пожар, но транспорт все равно оказался сильно поврежден. На место возгорания прибыли спасатели. В данный момент полиция ищет несовершеннолетнего виновника произошедшего.

Ранее в московском в Гольяново россиянка попыталась сжечь супруга после ссоры. Женщина подожгла футболку мужа, после чего выпрыгнула из окна, спасаясь от огня.