В Казани трое мужчин избили девушку на улице

Трое мужчин избили девушку днем на улице Фатыха Карима в Казани, сообщает «Вечерняя Казань» со ссылкой на пресс-службу местной полиции. Видео с побоями опубликовал Telegram-канал «Жесть Казани». Предполагается, что девушку избили из-за подозрения в неверности. Также избивавшие упрекали ее в злоупотреблении алкоголем при том, что она является матерью.

В настоящее время в отделе полиции «Вишневский» по данному факту проводится проверка, изучаются видеозаписи, устанавливаются личности участников конфликта. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в УМВД Казани.

Ранее в московском районе Западное Дегунино 19-летний мужчина по имени Тамерлан избил своего товарища фаллоимитатором. Пострадавшему после этой атаки пришлось обратиться за медицинской помощью в одну из городских больниц.

До этого в Мурманске мужчина с саперной лопатой избил своего знакомого, пока тот пытался скрыться от него. Молодой человек, пытаясь избежать побоев, забрался на козырек подъезда. Инцидент произошел на улице Буркова.