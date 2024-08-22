Два мальчика исчезли по пути в парикмахерскую в Ростовской области

В Ростовской области два брата в возрасте 9 и 14 лет отправились постричься и исчезли. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

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По информации Telegram-канала, инцидент произошел в окрестностях города Аксай. Родители записали двух братьев на стрижку в поселке Рассвет. 21 августа мальчики вышли из дома в ДНТ «Волна» и направились к мастеру.

По дороге они один раз связались со своей матерью и сообщили, что еще находятся в пути, однако до парикмахерской мальчики так и не добрались. Вечером их телефоны стали недоступны и родительница обратилась за помощью в полицию и поисковые группы.

Старший мальчик был одет в белую футболку с розово-зеленым разводами, оранжевые шорты и черные шлепанцы. Его младший брат вышел из дома в серо-зеленых шортах, красно-синих тапочках и черной футболке с рисунком обезьяны.