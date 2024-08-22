Пропавшего в горах Пакистана российского альпиниста признали погибшим

Альпиниста Сергея Нилова, пропавшего во время восхождения на гору Гашербрум IV в Пакистане, признали погибшим. Как сообщает пресс-служба Федерации альпинизма России (ФАР), спасательная операция по его поиску завершена.

После обрушения серака шел затяжной снегопад, из-за чего склоны покрылись большим слоем снега. По этой причине попытки сделать облет не принесли никаких результатов.

В ФАР назвали Нилова назвали одним из сильнейших альпинистов РФ. Он дважды был удостоен главной международной награды Piolets d’Or в 2012 и 2016 годах, а также являлся четырехкратным обладателем ключевой награды года в российском альпинизме — «Золотого ледоруба России».

Напомним, что в начале августа группа из пяти российских альпинистов отправилась на гору Гашербрум IV с экспедицией для возвращения тела альпиниста Дмитрия Головченко, который погиб в 2023 году. Во время восхождения на высоте 6,2-6,4 тысяч метров произошел обвал ледяной массы, в результате чего Нилов пропал без вести. Еще четырех человек удалось эвакуировать.