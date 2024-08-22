Замглавы департамента Минобрнауки РФ арестовали
Замдиректора департамента Минобрнауки Дмитрия Журавлева арестовали за взятку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела. Отмечается, что вину Журавлев признал.
Исполнительный директор ООО «КМ-ФИНАНС» Александр Евдокименко выступает предполагаемым взяткодателем. Он также дал признательные показания по уголовному делу и активно способствует его расследованию.
До этого агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки сообщило о задержании Журавлева. Как утверждалось, ведомство оказывает все необходимое содействие следствию. На сайте Минобрнауки говорится, что Журавлев является заместителем директора департамента координации деятельности организаций в сфере сельскохозяйственных наук ведомства.
Ранее СМИ сообщили, что заместитель директора департамента Минобрнауки отправлен в СИЗО по обвинению в получении взятки в особо крупном размере.