Пассажирский самолет приготовился к аварийной посадке в Москве

Пассажирский лайнер, выполняющий рейс Хабаровск - Москва, готовится к экстренной посадке в аэропорту Шереметьево. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы, экипаж доложил о задымлении в салоне запросил поддержку при посадке.

© РИА Новости

Посадка ожидается в ближайшие минуты. Экстренные службы приведены в состояние повышенной готовности.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источники, огонь в самолете удалось потушить подручными средствами. Рейс готовится к приземлению.