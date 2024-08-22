$91.69+0.99101.95+1.75
Почта

Самолет с задымлением в салоне запросил посадку в Шереметьево

Пассажирский лайнер, выполняющий рейс Хабаровск - Москва, готовится к экстренной посадке в аэропорту Шереметьево. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы, экипаж доложил о задымлении в салоне запросил поддержку при посадке.

Пассажирский самолет приготовился к аварийной посадке в Москве
© РИА Новости

Посадка ожидается в ближайшие минуты. Экстренные службы приведены в состояние повышенной готовности.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источники, огонь в самолете удалось потушить подручными средствами. Рейс готовится к приземлению.

Происшествия
Аэропорт Шереметьево
Горячая новость
6