ФСБ возбудила дело против журналистов из США и Украины за съемки в Судже

Федеральная служба безопасности возбудила уголовное дело в отношении американского журналиста Ника Пейтона Уолша, а также украинских корреспондентов Олеси Боровик и Дианы Буцко. Как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, иностранные журналисты незаконно пересекли границу и вели видеосъемку в районе Суджи в Курской области.

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Дело расследуется по части 3 статьи 322 УК РФ. По ней журналистам грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

Ранее аналогичное дело завели против итальянских журналистов Симони Трайни и Стефани Баттистини. По данным спецслужб, они незаконно пересекли государственную границу РФ и вели съемки на территории Суджи.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия отслеживает каждый случай проникновения западных СМИ в Курскую область, по этому вопросу будет проводиться проверка.

По ее словам, Запад отправляет своих журналистов для получения сфабрикованных "фактов".