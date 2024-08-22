Уголовное дело возбудили на блогера, который сжег российский паспорт

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело на блогера Александра Шпака, опубликовавшего в сети видео, на котором он сжигает свой российский паспорт. Об этом в четверг, 22 августа, сообщил ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

Блогер снял видео, на котором он сжигает российский паспорт под гимн Украины. Сам Шпак назвал свой поступок «символом того, что происходит» и заявил, что разорвал связи с Россией.

Дело по статье о надругательстве над государственным флагом или гербом в отделе дознания возбудили 22 августа, передает «Фонтанка».

Ранее Басманный районный суд заочно арестовал блогера Александра Шпака по делу о распространении фейков о Вооруженных силах России. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда в понедельник, 22 января.

Министерство внутренних дел России объявило в федеральный розыск блогера Александра Шпака по уголовной статье. При этом ведомство не уточнило, по какой статье возбуждено уголовное дело.

МВД России объявило в розыск журналиста Андрея Серафимова. Известно, что журналист сотрудничал с изданиями, признанными в России нежелательными организациями.